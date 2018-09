Jonge passagier (22) overlijdt bij crash op E40 avh

02 september 2018

17u16

Bron: Belga 0 Op de E40 in de richting van Luik heeft zich vanmorgen een dodelijk ongeval voorgedaan tussen Borgworm en Crisnée. Dat is vernomen van het parket van Luik.

Een Citroën Berlingo en een Volkswagen Golf kwamen in onduidelijke omstandigheden met mekaar in botsing. De bestuurders van beide wagens raakten lichtgewond, maar een passagier in de Golf, een jonge Luikenaar geboren in 1996, overleed ter plekke.