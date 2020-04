Jonge ondernemers organiseren zaterdag eerste virtuele discotheekfeestje van België SVM

30 april 2020

14u49

Bron: Belga 0 Wie zin heeft om virtueel te feesten met vrienden kan volgende zaterdag voor het eerst terecht in de ‘Virtual Club’ van start-up Square. Deze virtuele discotheek is een idee van Nathan en Armand, twee jonge ondernemers.

Het eerste feest vindt plaats via videoplatform Zoom, maar op termijn willen ze een eigen platform uitbouwen. De Brusselse club Jealousy verleent haar medewerking, dj's Attari en DC Salas zullen van 20 uur tot middernacht draaien.

Nathan en Armand zien op dit moment twee problemen voor de evenementensector, waar ze allebei in actief zijn. "De artiesten lijden onder de coronacrisis en hebben geen inkomsten, want alles ligt stil en dat zal nog een tijdje zo zijn. Daarnaast is er een gebrek aan interactie voor jongeren die tijdens de lockdown van muziek willen genieten", klinkt het.

Mogelijkheid om te chatten

Heel wat artiesten en organisatoren hebben in de voorbije weken al livestreams gehouden, maar de muziekliefhebbers kunnen dat enkel thuis op hun eentje ervaren. Via Zoom en later het eigen platform van Square kunnen de feestvierders elkaar zien en met elkaar chatten.

De bedoeling van dit eerste testfeest is om genoeg fondsen op te halen, zodat de ondernemers hun eigen feestplatform kunnen ontwikkelen en artiesten kunnen boeken. Het platform kan na de coronacrisis een aanvulling worden op festivals en andere evenementen.

Alle info over de tickets voor het feest is terug te vinden op deze Facebookpagina.