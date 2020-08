Jonge moordenaars, deel 3. Jimmy sloeg voor zijn 18de al twee keer toe: "Hij handelt als een beest, instinctief"

Zaterdag 10 december 2005. In de instelling De Betsberg in Oosterzele ontbreekt Thijs De Luyck op het appel. Er wordt niet meteen groot alarm afgekondigd. Thijs is 18, leert voor fietshersteller en staat op het punt op eigen benen te staan. Hij wil gaan samenwonen met zijn beste vriend uit De Betsberg, Jimmy Hemeleers. Die wordt binnen een maand ook 18 en werkt in een slagerij. Van hun plan zal echter niks in huis komen. Erwin Verhoeven blikt voor onze zomerreeks ‘Jonge moordenaars’ terug op de ophefmakende zaak.