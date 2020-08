Jonge moordenaars, deel 2. Dimitri (17) sloeg de moeder van zijn liefje zo hard dat hij er zelf misselijk van werd (10)

In de nacht van 8 op 9 juli 2009 loopt bij de 101-centrale een paniekerig telefoontje binnen. "Mijn mama ligt dood in de zetel. Helemaal onder het bloed. Ik durf ons appartement niet meer in. Maar de tweeling (7) is nog binnen. En ik zag een man met een zwarte kap over zijn hoofd weglopen." Joy (15) wacht buiten op de eerste hulp. De verplegers die arriveren bij het flatgebouw in Leopoldsburg horen haar hysterisch tieren: "Als ik weet wie dit gedaan heeft!" Een slecht staaltje komedie, zo zal snel blijken. Erwin Verhoeven blikt in deze tweede reportage van onze zomerreeks ‘Jonge moordenaars’ terug op het beruchte proces uit 2012.