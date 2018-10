Jonge moeder vrij onder voorwaarden voor poging gifmoord op baby AW

19 oktober 2018

17u59

Bron: Belga 0 Een 21-jarige vrouw uit Knokke-Heist, die verdacht wordt van poging tot gifmoord op haar zoontje van zeven maanden, werd eind augustus vrijgelaten door de onderzoeksrechter. De verdachte vroeg vanmorgen aan de raadkamer om haar voorwaarden te wijzigen.

Het kind werd op maandag 12 maart plots ziek en werd door zijn moeder naar het ziekenhuis van Knokke gebracht. Van daaruit werd de baby de volgende nacht overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Op 20 maart bracht de spoedarts van het UZ het parket op de hoogte van een verontrustende situatie. Het slachtoffer vertoonde immers duidelijke sporen van vergiftiging met het antipsychoticum Haldol.



Na die melding door de spoedarts werden de ouders van het slachtoffertje opgepakt. De onderzoeksrechter besliste om E.D. aan te houden op verdenking van poging tot gifmoord. Haar ex-partner werd na verhoor vrijgelaten. Het koppel ging in januari uit elkaar, maar het is niet bekend of die breuk een aanleiding kan zijn voor de feiten.

Vrijlating onder voorwaarden

Tijdens de verhoren bleef E.D. haar onschuld uitroepen. Kort na de vorige zitting van de raadkamer besliste de onderzoeksrechter dat de verdachte de gevangenis onder voorwaarden mocht verlaten. Vandaag verscheen ze opnieuw voor de raadkamer om een aanpassing van haar voorwaarden te vragen, maar over dat verzoek wil de verdediging niets kwijt.