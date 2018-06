Jonge moeder (35) vecht voor haar leven na dodehoekongeval in Brugge Mathias Mariën

26 juni 2018

09u27

Bron: Eigen berichtgeving 21 Een 35-jarige vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze omstreeks 6.15 uur met haar fiets betrokken raakte in een dodehoekongeval in Brugge.

De jonge moeder reed rechtdoor, toen een vrachtwagen haar niet opmerkte bij het afslaan. De vrouw belandde onder de truck en werd in kritieke toestand afgevoerd. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Scheepsdalelaan en Leopold I-laan in Brugge. Het slachtoffer vecht momenteel nog steeds voor haar leven.

Politie en parket zijn ter plaatse om de exacte omstandigheden van het dodehoekongeval in kaart te brengen. De Leopold I-laan is daardoor al de hele ochtend afgesloten in één rijrichting.