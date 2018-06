Jonge moeder (35) overleden na dodehoekongeval in Brugge

26 juni 2018

Een 35-jarige vrouw die vanochtend omstreeks 6.15 uur met haar fiets betrokken raakte in een dodehoekongeval in Brugge, is overleden aan haar verwondingen.