Jonge moeder (21) in de cel voor poging tot gifmoord op 7 maanden oude baby Siebe De Voogt

27 maart 2018

15u17 208 Een 21-jarige vrouw uit Knokke zit in de cel op verdenking van poging tot gifmoord op haar zeven maanden oude baby. De Brugse raadkamer verlengde haar aanhouding vanmorgen met een maand.

Op 12 maart bracht E.D. haar zoontje zelf binnen in het AZ Zeno in Knokke. Het kind was onderweg bewusteloos geraakt en leek niet meer te ademen. De artsen op de spoedafdeling dachten aan een shaken baby-syndroom en beslisten het jongetje ’s nachts nog over te brengen naar het UZ in Gent. Daar bleek enkele dagen later meer aan de hand te zijn.

Op 20 maart stuurde het ziekenhuis een fax naar het parket van Brugge waarin stond dat er in het bloed van het jongetje sporen van Haldol waren aangetroffen: een product dat onder meer in rusthuizen en gevangenissen wordt gebruikt om psychoses te behandelen. Zowel E.D. als haar vriend, met wie ze in januari uit elkaar ging, werden opgepakt. De man mocht beschikken, maar de moeder van het kind werd door de onderzoeksrechter aangehouden. Zij werkt als verzorgster in een rusthuis en kon bijgevolg makkelijk aan het product geraken. De vrouw ontkent echter in alle toonaarden.

“Mijn cliënte heeft hier niets mee te maken”, zegt haar advocaat Joris Van Maele. “Welk motief zou ze hebben? Er is zelfs nog niet onderzocht of het product een vertragende werking heeft en eventueel al eerder werd toegediend.”

Het kind zou intussen aan de beterhand zijn.