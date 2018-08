Jonge mama uit Knokke-Heist ontkent met klem, maar blijft in de cel voor poging gifmoord op haar baby ADN

14 augustus 2018

18u02

Bron: Belga 2 De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 21-jarige vrouw uit Knokke-Heist met twee maanden verlengd op verdenking van poging tot gifmoord op haar zoontje van zeven maanden. De verdachte blijft haar betrokkenheid met klem ontkennen.

Het kind werd op maandag 12 maart plots ziek en werd door zijn moeder naar het ziekenhuis van Knokke gebracht. Van daaruit werd de baby de volgende nacht overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Op 20 maart bracht de spoedarts van het UZ het parket op de hoogte van een verontrustende situatie. Het slachtoffertje vertoonde immers duidelijke sporen van vergiftiging met het antipsychoticum Haldol.



Na die melding door de spoedarts werden de ouders opgepakt. De onderzoeksrechter besliste om E.D. aan te houden op verdenking van poging tot gifmoord, haar ex-partner werd na verhoor vrijgelaten. Het koppel was in januari uit elkaar gegaan, maar het is niet bekend of die breuk een aanleiding kan zijn voor de feiten.

Het is niet duidelijk wanneer de jongen de dosis Haldol kreeg toegediend. Volgens de verdediging vertoonde de baby een dag eerder al vreemd gedrag. Tijdens de verhoren blijft E.D. in ieder geval haar onschuld staande houden. Ruim twee maanden geleden onderging ze daarom zelfs een test met de leugendetector. De conclusies van die polygraaftest zitten tot ongenoegen van de verdediging echter nog steeds niet in het dossier. Meester Joris Van Maele drong aan op een vrijlating onder voorwaarden van zijn cliënte, maar ving bot bij de raadkamer.