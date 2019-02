Jonge mama opgepakt voor poging doodslag op haar baby: “Mijn dochtertje verstikte haar” ADN

22 februari 2019

08u02

Bron: Nieuwsblad, Bruzz 0 Een jonge mama (25) uit Vilvoorde is opgepakt op verdenking van poging tot doodslag op haar baby. Dat meldt het Nieuwsblad. Haar dochtertje van drie maanden oud ligt in coma met een schedelbreuk, als gevolg van verstikking. De moeder ontkent dat ze haar baby iets heeft willen aandoen. Volgens de vrouw heeft haar 3-jarige dochter per ongeluk haar zusje verstikt. Maar die uitleg is volgens de artsen onmogelijk.

De vrouw huurde zondagavond een kamer in Hotel de France aan het Brusselse Zuidstation, toen ze plots in paniek aan de receptie verscheen. “Mijn baby, mijn baby.” In de kamer werd het meisje bewusteloos aangetroffen, de baby werd naar het ziekenhuis gesneld. Daar is een schedelbreuk vastgesteld, het kindje ligt nu al enkele dagen in coma.

Niet sterk genoeg

De moeder verklaart dat ze even was gaan douchen toen haar baby plots geen teken van leven meer gaf. Haar dochtertje van 3 zou ongewild een hoofdkussen op haar zusje hebben gedrukt, of was misschien op de baby gaan liggen. De artsen hechten weinig geloof aan die uitleg. Want om een schedelbreuk te veroorzaken, heeft een peuter volgens de deskundigen niet voldoende kracht.



De vrouw werd opgepakt en is ter beschikking gesteld van het parket. Vandaag beslist de onderzoeksrechter of ze wordt aangehouden. De moeder zou in een vechtscheiding verwikkeld zijn.