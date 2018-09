Jonge leerkrachten steeds sneller vastbenoemd jv

03 september 2018

06u36

Bron: belga 0 Uit de jongste cijfers blijkt dat jonge leerkrachten steeds sneller een vaste benoeming krijgen. Dat schrijft De Morgen.

Exact 57 procent van de leerkrachten uit het leerplichtonderwijs die in het najaar van 2017 voor het eerst vast benoemd werden, was jonger dan 30 jaar, blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA).

Die cijfers tonen een opvallende stijging in vergelijking met voorgaande schooljaren. Celis reageert tevreden: "Dankzij aanpassingen van de Vlaamse regering krijgen jonge leerkrachten zo sneller werkzekerheid."

De vaste benoemingen helpen het lerarentekort oplossen, schrijft de krant. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst er wel op dat het belangrijk is dat de indruk niet ontstaat dat een vaste benoeming iets is voor de eeuwigheid. "Dinsdag gaan we samenzitten met de sociale partners om te kijken of we de evaluatieprocedure niet moeten bijsturen."

Elk schooljaar zijn er 30 tot 35 leerkrachten die ondanks het feit dat ze vastbenoemd zijn, ontslagen worden. "Een ontslag is het ultieme eindpunt, de evaluatieprocedure hoort een instrument te zijn van positief personeelsbeleid", zegt Crevits.