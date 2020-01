Jonge landbouwers halen CdH-voorzitter Maxime Prévot uit zijn bed SVM

24 januari 2020

08u58

Bron: Belga 0 CdH-voorzitter Maximé Prévot is -symbolisch- uit bed gelicht door een delegatie van de Waalse Federatie van Jonge Landbouwers. Die kwamen rond 7 uur op twee tractors bij Prévot thuis aankloppen.

Bedoeling was een gesprek over mogelijke verbeteringen in de financiële situatie van landbouwers, met name op het federale niveau. De ontmoeting is nog altijd aan de gang.