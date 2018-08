Jonge kinderen en trampolines, niet altijd een gouden combinatie SVM

Bron: Belga 1 Ongevallen met trampolines zorgen voor 10 procent van de spoedgevallen bij zes- tot twaalfjarigen. Dat blijkt een onderzoek van de opnames in de spoedgevallendienst van het UZ Leuven in 2015. De studie werd uitgevoerd door KUL-onderzoekster Barbara Bosch. Uit haar internationale literatuurstudie bleek in 2012 dat over het algemeen 1 à 2 procent van alle opnames op spoedgevallen trampolinegerelateerd is.

"Om cijfers voor ons land te hebben, verzamelden we de gegevens uit 2015 over de opnames van het UZ Leuven voor wat betreft de leeftijdsgroep 6-12. De helft van de opnames bleek te maken hebben met ongevallen tijdens sport en spel en liefst 22 procent van deze ongevallen met een trampoline", aldus Bosch.

Bosch adviseert een minimumleeftijd van 6 jaar te hanteren om kinderen toe te laten tot een trampoline. Rond en boven de trampolines dient een vrije ruimte van 2,5 meter voorzien te worden. Ook het aanbrengen van een net rond de trampoline en beveiliging van het frame is aangewezen. Het veiligst is een ingegraven trampoline.

Deze aanbevelingen werden in 2014 opgenomen in een Europese aanbeveling. "Uit onderzoek in Nederland blijkt echter dat de trampolineconstructeurs de aanbevelingen niet steeds naleven", aldus Bosch.

