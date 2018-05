Jonge kapster uit Tienen (24) kwam door geweld om het leven kg

01 mei 2018

12u33

Bron: Belga 6 Het gerecht onderzoekt het verdachte overlijden van de 24-jarige Julie Quintens in Tienen. Zij werd vrijdag dood aangetroffen in haar woning en kwam door geweld om het leven. Dat heeft het parket van Leuven vandaag bevestigd.

Het lichaam van de vrouw werd ontdekt in haar appartement vlak bij de Tiense suikerraffinaderij. Het was de vader die de gruwelijke vondst deed. Een ambulance en mugteam snelden ter plaatse, maar konden alleen het overlijden vaststellen. Het Leuvense parket schakelde meteen een wetsdokter en het technisch labo in voor verder onderzoek, dat "een aantal verdachte elementen" opleverde. Ook afgelopen weekend werd een beperkte perimeter ingesteld en naar sporen gezocht door de federale politie.

"Op basis van de autopsie gaat het om een verdacht overlijden", zegt Sarah Callewaert van het Leuvense parket. "Het gerechtelijk onderzoek is aan de gang. Er werden in deze zaak nog geen aanhoudingen verricht."

De officiële doodsoorzaak werd nog niet meegedeeld. Het staat wel vast dat het slachtoffer door geweld om het leven kwam.

"Geen zelfdoding"

Julie Quintens werkte als kapster in Roosbeek en had een relatie met een federaal politieagent. Het koppel dacht aan trouwen. "We weten nog niets en ik verkies geen commentaar te geven", aldus vader Peter Quintens. "We weten alleen dat het onderzoek helemaal niet afgelopen is. We mogen voorlopig het huis in de Beauduinstraat nog niet binnen."

Moeder Carine Smets: "De doodsoorzaak is onbekend, maar er is zeker geen sprake van zelfdoding. We willen ons verdriet in familiekring verwerken."