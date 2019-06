Jonge jihadiste veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel KVE

19 juni 2019

15u59

Bron: Belga 86 Het hof van beroep van Luik heeft een 20-jarige Luikse studente en kandidaat-jiadiste in beroep veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel, heeft haar advocaat vandaag bevestigd. In eerste aanleg had de vrouw een lichtere straf gekregen.

De jonge vrouw werd in de zomer van 2017 gearresteerd in Hongarije, toen ze op weg was naar de gevechtszones in Syrië. Ze radicaliseerde op haar vijftiende, en was als aanhangster van Islamitische Staat (IS) van plan aanslagen te plegen. Ze was beloofd aan een IS-strijder.

Gevaarlijk

Sinds haar arrestatie volgt de vrouw een deradicaliseringsprogramma, maar volgens het parket is ze nog steeds gevaarlijk. In eerste aanleg werd ze veroordeeld tot drie jaar cel bovenop de voorhechtenis en een boete van 6.000 euro met uitstel.

Het parket had de bevestiging van die straf gevraagd, terwijl de verdediging om de schorsing vroeg. Het hof van beroep volgde de advocaat niet, en veroordeelde tot vier jaar cel met uitstel bovenop de preventieve hechtenis.