Jonge fietser overleden na aanrijding met lijnbus in Kapelle-op-den-Bos DBS/RDK/HR

07 december 2018

17u44

Bron: Eigen berichtgeving, belga 57 Op het kruispunt van de Oudstrijdersstraat en de Spoorwegstraat in Kapelle-op-den-Bos is vanmiddag rond 16.15 uur een fietser onder een bus van De Lijn terechtgekomen. Het slachtoffer was op slag dood.

Het zou gaan om een leerling van het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos. Op de bus zelf zaten ook veel schoolkinderen. De omgeving van het ongeval is afgesloten door de politie. Een verkeersdeskundige van het parket zal moeten uitmaken wat de precieze omstandigheden zijn. Het kruispunt wordt druk gebruikt door leerlingen die richting Londerzeel fietsen. De buschauffeur was na het ongeval in shock.