Jonge chauffeur krijgt drie maanden cel voor dood van twee vrienden Patrick Lefelon

15u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 rr De verongelukte Iris Maeriën: "Zij was één en al vrolijkheid" Chauffeur Affoh T. is veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel voor een crash waarbij de 16-jarige Iris Maeriën uit Kasterlee en de 18-jarige voetballer Keleti Touré uit Gent om het leven kwamen.

De jongeren waren op 18 juli 2015 in Turnhout rond 20 voor 1 ’s nachts vertrokken. Affoh T. moest om 2 uur in de Antwerpse discotheek Noxx zijn voor een fotoshoot. Zijn vriend Keleti Touré - toen jeugdspeler bij SK Lokeren- en twee vriendinnen reden mee. Een vierde vriend belde op het laatste moment af. Iris Maeriën kreeg het vrijgekomen plaatsje in de auto.

Ter hoogte van Zoersel gleed de wagen toch van de rijbaan, botste frontaal in een gracht drie meter lager en ging dan enkele keren over de kop. Keleti Touré was op slag dood. Iris overleed twee uur later in het ziekenhuis. De drie anderen kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

Chauffeur Affoh T. verklaarde eerst dat hij in slaap was gevallen. Op de politierechtbank veranderde hij zijn uitleg. Hij was integendeel klaarwakker. Door het slechte weer lette hij geconcentreerd op de weg en was druk bezig met zijn ruitenwissers en aandampende ruiten. Hij reed zeker niet harder dan 120 kilometer per uur. Zijn gsm stond op het dashboard als gps.

De politierechter veroordeelde de chauffeur vanmorgen tot een straf van 3 maanden met uitstel. Het parket had één jaar celstraf geëist. De jongeman moet ook een boete van 600 euro betalen.

Tijd verloren

Alleen de familie van Iris Maeriën stelden zich op het proces burgerlijke partij. Zij hoopten gisteren een volledige uitleg te krijgen van Affoh T. Waarom belde hij eerst naar zijn familie en pas veel later naar de hulpdiensten? Affoh ontkende. Waarom had hij Iris meegenomen? Hij wist toch dat zij haar identiteitskaart niet bijhad en dus niet in de discotheek zou binnenmogen. En hoe verklaart hij dat alleen hij in de auto bleef vastzitten terwijl alle passagiers uit de wagen werden geslingerd? Nochtans had iedereen zijn gordel aan. Op die vragen kwam geen antwoord.