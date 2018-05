Jonge bromfietser (17) sterft na klap tegen auto in Bree Marco Mariotti HA

03 mei 2018

15u18

Bron: Belga, eigen berichtgeving 167 Bij een verkeersongeval in Bree (Limburg) is vanochtend een 17-jarige jongeman uit Opglabbeek om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie.

Rond 08.20 uur kwam de tiener op het kruispunt van de Eetseveldstraat en de Rooyerstraat in Bree in aanrijding met een auto. De bestuurder van de wagen had de bromfietser blijkbaar te laat opgemerkt. De hulpdiensten kwamen ter plekke, maar voor de jongeman kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse.

De zeventienjarige reed met een soort pocketbike. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar Bree om de omstandigheden van de dodelijke aanrijding te onderzoeken. De lokale politie CARMA deed de vaststellingen.

Het Sint-Augustinusinstituut in Bree waar de jongen op school zat, ving de klas- en schoolgenoten op na het horen van het vreselijke nieuws.