Jonge broers afgeranseld in park Aalst, afpersers komen hen later thuis bedreigen

mvdb

16 december 2018

22u06

Bron: TV Oost

45

Twee broers die school lopen in Aalst zijn vrijdag in een Aalsters park afgeranseld door een groep afpersers, zo meldt TV Oost. De jongens uit Asse werden daarbij gedeeltelijk van hun kleren beroofd. De jeugdbende heeft de vechtpartij gefilmd en heeft de beelden zelf via sociale media gedeeld.