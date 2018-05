Jonge Belg (18) slaat dakloze in elkaar. Zijn moeder geeft hem aan bij politie HR

16 mei 2018

18u11

Bron: Sudinfo 0 Een 18-jarige Belg is vanmorgen in Luik opgepakt omdat hij een dakloze in elkaar heeft geslagen. Er werd echter een filmpje van de feiten bezorgd aan de moeder van de dader. Die stapte ermee naar de politie.

De 18-jarige was in het gezelschap van twee van zijn vrienden, toen hij maandagavond een dakloze man sloeg die tegen een boom zat aan de Grand’Route in de Luikse gemeente Flémalle. "Hij vroeg hem ook om zijn zakken leeg te maken", aldus een Luikse parketwoordvoerder. De verdachte schopte twee keer in de rug en één keer in het gezicht van het slachtoffer. Die viel neer op de grond.

Het geweld en de afpersing was echter gefilmd en dat filmpje werd aan de moeder van de dader bezorgd. Die stapte de volgende ochtend zelf naar de politie. De dader vertelde aan de politie dat hij zich gewoon wilde verdedigen, omdat hij was bedreigd met een mes. Maar die versie wordt tegengesproken door zijn twee vrienden die er ook bij waren.