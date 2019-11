Jonge automobilist botst en laat zijn zwaargewonde passagier achter mvdb

25 november 2019

15u08

Bron: Belga 0 Een jonge bestuurder is zondagavond in het Waalse Gembloux (Gembloers, provincie Namen) gevlucht na een ongeval te hebben veroorzaakt. Zijn zwaargewonde passagier liet hij achter. De automobilist is van zijn vrijheid beroofd, meldt het parket van Namen.

De jongeman bestuurde een auto die hij van een andere vriend had geleend. Een vriend was passagier in de wagen. De bestuurder verleende geen voorrang en kwam in botsing met een tegenligger. De inzittende van deze wagen bleef ongedeerd, maar zijn auto is rijp voor de schroot.



De aanrijdende automobilist vluchtte na het ongeval te voet weg. Hij liet zijn zwaargewonde passagier in de steek. Een getuige kon de politie waarschuwen. De agenten konden de aanrijder niet veel later staande houden. Hij weigerde een alcoholtest te ondergaan. Een bloedproef gaf aan dat de jongeman dronken was. Zijn rijbewijs is ingetrokken.