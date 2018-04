Jonge Afghanen twee maanden na steekpartij Kortrijk gevat mvdb

05 april 2018

15u02

Bron: Belga 0 Er zijn twee jonge Afghanen opgepakt in de zaak rond de steekpartij in Kortrijk op 4 februari. Dat meldt het West-Vlaamse parket, afdeling Kortrijk. Een minderjarige is in een gesloten instelling ondergebracht, een meerderjarige is inmiddels op vrije voeten.

Op 4 febuari kwam het nabij het Schouwburgplein tot een stevige schermutseling tussen een groep vrienden een groep allochtonen. Plots greep één van de allochtonen, een Afghaan blijkt nu, naar een mes. Hij stak daarmee drie jonge twintigers neer. Eén slachtoffer kreeg twee steken in de bil, een tweede drie steken in de borst en een derde zes steken in de rug. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis maar werd daags nadien al ontslagen.

Everberg

Er werd wekenlang gezocht naar de daders. Op 22 maart werd uiteindelijk een minderjarige Afghaan, een jongeman van 16 jaar, gevat. Hij is inmiddels overgebracht naar de gesloten jeugdinstelling in Everberg. Hij zal daar nog minstens een maand vastzitten. Deze week werd een tweede Afghaan van 19 jaar gevat. Hij moest woensdag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Zijn rol in de feiten was eerder beperkt, waardoor hij niet verder is aangehouden.

De politiezone Vlas en het parket konden de daders vatten dankzij de camerabeelden op het plein. Op basis hiervan konden ze geïdentificeerd en uiteindelijk ook opgepakt worden.