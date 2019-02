Jong Vld wil monarchie, kernuitstap en cashbetalingen behouden bvb

23 februari 2019

18u02

Bron: Belga 0 Als het van Jong Vld afhangt, verdwijnt de overheidsfinanciering van religies, wordt de kernuitstap behouden (zonder daarbij nucleaire innovaties uit te sluiten) en komen federale wetten boven regionale decreten te staan. Het is maar een greep uit de congrestekst "De Liberale Feniks" waarover Jong Vld vandaag in Mechelen heeft gediscussieerd. Volgens jongerenvoorzitter Hans Maes leverden die discussie ook enkele verrassingen op. Zo haalden voorstellen rond het afschaffen van de monarchie en het invoeren van een cashloze economie de eindstreep niet.

Verkiezingen zijn niet alleen voor de moederpartijen een moment om hun programma te vernieuwen, ook jongerenpartijen houden hun standpunten tegen het licht. Vandaag verzamelden de jong liberalen van Jong Vld zich in Mechelen, de stad van Open Vld-burgemeester Bart Somers, om zich te buigen over de congrestekst "De Liberale Feniks".

Tientallen resoluties waren voer voor discussie. De jonge liberalen zijn het onder meer eens over de afschaffing van de overheidsfinanciering van religies. Op energievlak pleit Jong Vld voor de invoering van een CO 2 -taks en voor het behoud van de kernuitstap. "Al willen we de deur naar mogelijke technologische innovaties op nucleair vlak niet uitsluiten", legt jongerenvoorzitter Hans Maes uit.



Op communautair vlak pleit Jong Vld voor homogenere bevoegdheidspakketten, een federale kieskring en mogelijke herfederaliseringen. Opvallend daarbij: de jongeren vinden dat er een soort hiërarchie moet komen waarbij de federale wetten boven de regionale decreten en ordonnanties komen te staan.

Een jongerencongres zou geen jongerencongres zijn zonder ook wat verrassende wendingen. Zo haalde het voorstel voor de afschaffing van de monarchie het niet. "Daar hebben we uiteindelijk gekozen voor het behoud van de monarchie, maar met enkel dotaties voor het koningspaar en de troonopvolger", legt Hans Maes uit.

Ook het voorstel voor de overstap naar een "cashloze economie" haalde de eindstreep niet. En ook de voorgestelde afschaffing van het fiscale voordeel voor bedrijfswagens werd bijgestuurd in de richting van het standpunt van moederpartij Open Vld, namelijk enkel nog het fiscaal voordeel toekennen aan groene bedrijfswagens.