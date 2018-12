Jong N-VA distantieert zich van lid dat zich voordoet als ondervoorzitter

16 december 2018

Jong N-VA is niet betrokken bij de organisatie van de Mars tegen Marrakesh. Ze distantieert zich van de manifestatie en ook van de toespraak van Dominic Potters, die aangekondigd werd als ondervoorzitter van Jong N-VA. Dat verklaart Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman aan Belga. “De man is geen ondervoorzitter van Jong N-VA, we hebben zelfs geen ondervoorzitter. De betrokkene is wel lid van Jong N-VA in een Kempense gemeente, maar zetelt niet in het bestuur en heeft er dus ook geen enkele verantwoordelijkheid”.