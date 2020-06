Jong koppel slachtoffer van racisme in Leuven: “Ik sla dat boek in uw strot” kv

10 juni 2020

23u55 12 Racisme staat de voorbije weken volop in de kijker sinds de zinloze dood van George Floyd in de VS als gevolg van buitensporig politiegeweld. Ook in ons land krijgt het onderwerp momenteel veel aandacht. Terwijl er het voorbije weekend nog betogingen tegen racisme plaatsvonden, werden een meisje en haar vriend maandag in een boekenwinkel in Leuven verbaal aangevallen door een vrouw die hen tal van racistische verwijten naar het hoofd slingerde.



Atamhi Cawayu, doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit Gent, vertelt op Facebook hoe zijn zus maandag na haar eerste examen in Leuven met haar vriend de stad introk om wat te ontspannen. Tijdens een bezoek aan een boekenwinkel werden ze echter aangesproken door een blanke vrouw die het niet kon smaken dat de twee samen plezier hadden en ze beschuldigde hen ervan haar uit te lachen. Het koppel filmde het incident.

“Gij zijt hier wel in mijn land, vuile vreemde. Ge komt u hier niet moeien met een Belg”, klinkt het onder andere in de video. Wanneer het meisje antwoordt dat ze zelf ook Belg is, gelooft de vrouw haar niet. “Ge ziet eruit als een vreemde, ge blijft een vreemde”, bijt ze terug en ze herhaalt meermaals dat de studente niet welkom is in ons land.



De vrouw beschuldigt het stel ervan haar belachelijk te maken en lastig te vallen. Uiteindelijk komt de winkelbediende tussenbeide en de vrouw eist dat het duo de video verwijdert. We horen de studente zeggen dat ze zelf zomaar werden aangevallen door de vrouw en ook de winkelmedewerker zegt dat hij haar eerder gelijkaardige opmerkingen hoorde maken tegen iemand anders. “Ik wil dat ze dat wist of ik sla dat boek in uw strot”, dreigt ze.

Aan het einde van de video is te horen dat de winkelbediende aankondigt dat hij de politie zal bellen, “voor u mevrouw, niet voor iemand anders”.

Cawayu schrijft op Facebook dat hij de video deelt in naam van zijn zus, zodat zij zich kan concentreren op haar volgende examen. De studente is wel van plan klacht in te dienen tegen de vrouw en hoopt dat iemand haar kan identificeren. “Voor mijn zus was dit incident geen verrassing meer”, stelt Cawayu die wijst op het racisme dat altijd al aanwezig geweest is in onze samenleving, zowel op individueel als structureel niveau. “Zij, en zoveel andere zwarte mensen en mensen van kleur, worden dagelijks geconfronteerd met racisme. Hetzij subtiel, hetzij heel expliciet zoals nu. Ze is er immers aan gewend dat op elk moment dat zij zich in publieke ruimte begeeft men haar racistisch kan benaderen. Desondanks kwetst het haar, en is het psychologisch uitputtend.”

Zijn zus is boos “dat mensen van kleur telkens maar moeten blijven slikken en binnen de lijntjes moeten lopen, terwijl de daders hier vrijwel altijd ongestraft mee wegkomen, zonder enige juridische vervolging. Witte mensen die openlijk racistisch onschuldige mensen van kleur kunnen blijven lastigvallen, dat is wit privilege”, concludeert hij.