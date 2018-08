Jong katje vreselijk mishandeld in Bornem: dierenarts moet staart amputeren mvdb

02 augustus 2018

14u58 0 Een jong katje is het slachtoffer geworden van een zware mishandeling, zo heeft een dierenartsenpraktijk uit Bornem op hun Facebookpagina gemeld.

Onbekenden hebben de staart van de drie maanden oude kattin gevild. De dierenarts zag zich genoodzaakt om haar staart te amputeren.



Het katje werd in de nacht van 30 juli bij dierenartsenpraktijk Cuvelier binnengebracht. De dierenarts vermoedde meteen kwaad opzet. De politie van Bornem werd op de hoogte gebracht. Het katje is inmiddels terug bij de eigenaar.



"Moest u of uw omgeving iets soortgelijks meemaken, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie van Bornem!", luidt het nog op de Facebookpagina.