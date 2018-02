Jong gezin moet vluchten voor buurman die met bijl zwaait en hen met dood bedreigt Robby Dierickx

15 februari 2018

17u10 1 Zes jaar al wordt een jong gezin uit de Blijde Inkomststraat in het Vlaams-Brabantse Machelen geterroriseerd door de naaste buurman. Begin januari escaleerde de ruzie volledig toen de man met een bijl op straat stond te zwaaien en de familie voor de zoveelste keer met de dood bedreigde. Ondertussen is het gezin gevlucht, maar als ze hun huis willen verkopen, moeten ze een boete van 10.000 euro betalen.

Dolgelukkig waren Caroline Detiège en Kevin Van Boxel zeven jaar geleden toen ze via de sociale huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse een relatief goedkope woning in de Blijde Inkomststraat in Machelen konden kopen. Wat ze toen nog niet wisten, was dat ze in een regelrechte nachtmerrie zouden belanden. Een jaar nadat ze hun intrek in de woning genomen hadden, kregen ze het immers plots aan de stok met hun buurman. “Alles begon toen de buurman zag dat mijn man ons dak aan het vernieuwen was”, vertelt Caroline Detiège. “Plots klom hij de stelling op en eiste hij dat mijn man ook zijn dak moest vernieuwen. Toen Kevin dat weigerde, liep de buurman kwaad weg. Wat volgde, was pure horror.”

