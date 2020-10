Jong en besmet: Britt (23) leed hevige pijn, Anthony (30) voelde zich enkel wat grieperig mvdb

09 oktober 2020

22u03

Bron: VTM Nieuws 0 Anders dan in de eerste golf slaat coronavirus het vaakst toe bij twintigers, maar ook oudere tieners en dertigers tellen veel besmettingen. Twintiger Britt en dertiger Anthony getuigden in VTM Nieuws wat het longvirus deed met hun lichaam. Terwijl Britt hevige pijn leed, voelde Anthony zich enkel wat grieperig.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Bij Britt Anciaux (23) bleek een ziekenhuisopname niet nodig, maar toch was ze nog nooit zo ziek geweest als door het virus. Ze ervaarde hevige spierpijn die dag en nacht bleef duren, net als de barstende hoofdpijn. De paracetamol-pijnstillers die ze slikte, waren niet genoeg.



Tot overmaat van ramp was het al haar tweede besmetting. De geneeskundestudente raakte in april besmet door haar stage in het ziekenhuis, begon vervolgens aan haar herstel, maar liep vorige maand een nieuwe besmetting op.

Een ander verhaal bij Anthony Degrendel (30). Hij beleefde enkel wat zweterige nachten en voelde zich wat grieperig.

Beide coronapatiënten hebben geen idee hoe ze nu besmet zijn geraakt. Bij Anthony mogelijk als speler op het voetbalveld. Bij Britt kwam haar tweede besmetting allicht door haar moeder die leerkracht is. Niet lang na de heropening van de scholen raakte deze erg ziek, waarna Britt ook een coronatest liet afnemen. Ze bleek positief. Ook in alle West-Europese landen worden veel besmettingen bij twintigers en dertigers vastgesteld.