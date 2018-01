Jong duo op vrije voeten na ramkraak op Panos mvdb

17u38

Bron: Belga 6 Hans Verbeke De twee 19-jarigen die op een maand tijd twee keer een ramkraak pleegden bij de broodjezaak Panos in Izegem, zijn dinsdag door de raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden.

Het duo werd vorige week na een ramkraak op de broodjeszaak opgepakt. Met een hamer hadden ze de glazen toegangsdeur ingeslagen, waarna ze een beperkte geldsom meenamen. Amper een maand eerder, op 6 december, hadden de twee daar op dezelfde wijze al eens toegeslagen. De buit van toen hadden ze vergokt.

Hamer

Agenten van de politiezone Mira hadden de wagen van de tieners in Vichte aan de kant gezet. In het voertuig troffen ze een hamer, een T-shirt met uitgesneden ogen die als bivakmuts diende en wat kleingeld aan. De wagen was na de feiten ook gefilmd door een bewakingscamera aan de Grote Markt in Izegem.

De 19-jarige inzittenden, uit Izegem en Harelbeke, werden gearresteerd en aangehouden. Na enkele dagen in de cel komen ze vrij. Ze moeten zich aan een reeks strenge voorwaarden houden. Zo hebben ze onder meer een avondklok en moeten ze de burgerlijke partij beginnen vergoeden.