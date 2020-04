Jong coronaslachtoffer is de uitzondering: “Soms lijkt kind kerngezond, maar is er probleem dat corona fataal maakt”

Een meisje van amper twaalf jaar uit Gent is overleden aan het coronavirus. Ze is daarmee het jongste slachtoffer in Europa. Dat het coronavirus een jong slachtoffer maakt, is hoogst uitzonderlijk. Als dat tóch gebeurt, liggen wellicht onderliggende gezondheidsproblemen aan de basis, zo vermoeden artsen. Toch lijken de meeste kinderen de dans te ontspringen. Waarom? Ook dat is voorlopig een raadsel, al kan een onderontwikkeld immuunsysteem een rol spelen.