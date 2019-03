Jong CD&V: “De angst om vanuit het centrum mensen te ontgoochelen werkt soms te verlammend” Redactie

27 maart 2019

06u01 0 In een opiniestuk roept Jong CD&V op tot “redelijke scherpte”. De jongeren pakken uit met vier duidelijke slagzinnen: “Gedaan met polarisering. Gedaan met loze beloftes. Gedaan met trage politiek. Wij eisen redelijkheid”. “Het vertrouwen in de politiek staat op een bedroevend niveau. We maken ons zorgen om de toekomst van onze samenleving. We eisen redelijkheid, maar laat die redelijkheid maar zo scherp mogelijk zijn. Ook vanuit het centrum kunnen we duidelijke keuzes maken”, zegt jongerenvoorzitter Sammy Mahdi.

De loting van de lijstnummers kon niet symbolischer zijn. CD&V kreeg nummer 10. De offensieve middenvelder. Voor de nieuwe generatie CD&V’ers het fluitsignaal om de aftrap te geven vanuit het centrum. De voorbije vijf jaar hebben we het politieke schouwspel met lede ogen moeten aanzien. Nummers 6 in overvloed op het veld, die de man tackelden zonder oog te hebben voor de bal. Ondertussen werden de extreme flanken zo vaak afgelopen dat het veld in een modderpoel is veranderd.

In dat politieke klimaat moet vanuit het centrum verandering gebracht worden. Het modderveld kan wat redelijke scherpte gebruiken. Dat zal nodig zijn om maatschappelijke drama’s te voorkomen. Als de verkiezingen in Nederland ons iets hebben geleerd, is het wel dat de redelijkheid ook in het Westen onder gigantische druk staat. Met “grab them by the pussy” word je president van de Verenigde Staten. Met “vrouwen zijn over het algemeen minder ambitieus” behaal je in Nederland een verkiezingsoverwinning.

Gedaan met polarisering

Toch moeten ook wij ons bezinnen. Indien mensen stemmen op extremen, zegt dat misschien ook wel iets over de redelijken. Vanuit het centrum staan we voor de grootste uitdaging van de laatste zeventig jaar. Ook in tijden van vluchtelingencrisissen en terreuraanslagen in West-Europa moeten we mensen begeesteren en verduidelijken dat het redelijke centrum werkt. Dat in een complexe samenleving onze antwoorden duidelijk kunnen zijn zonder te vervallen in simplismen.

De angst om vanuit het centrum mensen te ontgoochelen werkt soms te verlammend. Bang om te zeggen dat Aalst carnaval helemaal niet slecht bedoeld was. Bang om te zeggen dat ouders een grote verantwoordelijkheid hebben in de opvoeding van kinderen. Bang om te zeggen dat we nog liever geen kilometerheffing hebben dan eentje waarbij de overheid iedere beweging via de GSM traceert. Die angst moeten we overwinnen, indien we Vlaanderen willen veroveren en depolariseren. Doen we dat niet, dan staan ons angstige tijden te wachten. Maatpakken zullen plaatsmaken voor gele en groene fluohesjes die lijnrecht tegenover elkaar staan. En wij staan niet te springen om daar met flashy oranje hesjes tussen te staan.

Gedaan met loze beloftes

Daar waar angst een slechte raadgever is, is cynisme de slechtste gids. Maar probeer maar eens niet cynisch te worden in dit land. Het ene ballonnetje na het andere wordt opgelaten. Helium is in uitverkoop, wantrouwen in de politiek krijgen kiezers er gratis bij. Partijen proberen kiezers te overtuigen dat het blanke boreale Europa terugkomt, stellen een grondwettelijke verankering van de noodtoestand voor (ook al kan dat juridisch niet) of willen alles gratis maken en sluiten de ogen voor het kostenplaatje. Het redelijke centrum moet dromen omzetten in realistische doelstellingen. Niet meer, niet minder.

Gedaan met trage politiek

En vooral, politiek moet vooruitgaan. Ons mobiliteitsbeleid heeft evenveel vertraging als de gemiddelde trein. Ons begrotingsbeleid zit met even grote gaten als het gat in de begroting. Onze energieplannen zijn even betrouwbaar als de gemiddelde kerncentrale. Op het vlak van pensioenen of armoedebestrijding is het nu al vijf na twaalf. Tijd om een versnelling hoger te schakelen. Met politici die over partijpolitieke grenzen de weg vooruit opzoeken in plaats van te ruziën. Niemand kan of mag ontkennen dat met onze belastingdruk de Vlaming een beter beleid verdient waarin iedereen inbegrepen is. Een beleid gebaseerd op economische groei met sociale vooruitgang. Vintage CD&V dus, maar dan wat scherper. Redelijk scherper.

Sammy Mahdi

Nawal Farih

Maaike De Rudder

Orry Van de Wauwer

Stephanie van der Beek

Felix De Clerck