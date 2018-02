Jonathan uit Spa besmette twee meisjes (16) opzettelijk met hiv kv

11 februari 2018

05u49

De correctionele rechtbank van Verviers heeft vrijdag een 25-jarige man uit Spa bij verstek veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf omdat hij twee minderjarigen besmette met het hiv-virus, terwijl hij zelf wist dat hij seropositief was. De rechter beval zijn onmiddellijke arrestatie.

Jonathan Devillet is al van bij zijn geboorte seropositief, maar dat weerhield hem er niet van om te vrijen zonder condoom. De charmeur had het vooral gemunt op jonge meisjes en wist zo twee zestienjarigen te besmetten met het hiv-virus. Een van de meisjes ontdekte pas na zes maanden dat ze besmet was, het andere kreeg pas twee jaar na de verhouding met Devillet de eerste symptomen.

Levenslang

De meisjes zullen er levenslang de gevolgen van dragen. Ze kampen met permanente vermoeidheid, zijn vaak afwezig op school en moeten levenslang behandeld worden. Daarnaast is er ook sprake van psychologische effecten zoals anorexia, zelfmoordneigingen, sociaal isolement en angst voor de toekomst. Bovendien zijn ze op school het mikpunt van spot, intimidatie en beledigen. Een van de twee meisjes moest tot twee keer toe van school veranderen.

Een derde meisje dat eveneens onbeschermde seks had met Devillet raakte niet besmet, maar ook zij had het erg moeilijk tot ze te horen kreeg dat ze negatief testte voor het virus.

Recidive

Tijdens het proces kwam aan het licht dat Devillet een borderlinepersoonlijkheid heeft, asociaal en egocentrisch is. Hij heeft ook geen spijt van zijn daden en er bestaat een grote kans op recidive.

De rechter hield rekening met de ernst van de feiten, de lichamelijke en psychologische gevolgen voor de slachtoffers en legde hem vrijdag een celstraf van vijf jaar op. Aangezien de man niet aanwezig was op zijn eigen proces, werd er een onmiddellijk arrestatiebevel uitgevaardigd.