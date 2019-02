Jonathan Lévêque (31) krijgt 20 jaar cel voor doden van dakloze kg

20 februari 2019

19u40

Bron: Belga 0 Jonathan Lévêque (31) is vandaag veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor de doodslag op Christian Bonnet, een dakloze. Eerder op de dag werd Lévêque door de jury van het hof van assisen van Henegouwen schuldig bevonden aan de feiten. De jury en het hof hielden rekening met verzachtende omstandigheden, meer bepaald de moeilijke jeugd van de dader.

De feiten speelden zich af op 14 december 2014. Bonnet was gaan bedelen in het centrum van La Louvière. 's Avonds kreeg hij het in een appartement aan de stok met Lévêque. De twee mannen hadden veel gedronken. De ruzie werd voortgezet op straat, en in de rue de Bouvy kreeg Bonnet schoppen van Lévêque. De hulpdiensten brachten hem in dronken toestand naar het ziekenhuis. Een scan van het hoofd bracht geen traumatisch letsel of bloeding aan het licht.



De ochtend nadien kreeg Bonnet twee keer een hartstilstand en hij werd naar de afdeling intensieve zorgen gebracht. Pas op dat moment vernamen de dokters van de politie dat Bonnet het slachtoffer was geworden van bruut geweld.