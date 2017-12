Jonathan geeft daklozen 500 euro. Dit zijn hun prachtige reacties TK

12u43 0 Jonathan Lambinet (31) van het YouTubekanaal ‘WouldYouReact’ laat weer van zich horen. Hij voert verschillende sociale experimenten uit, waarmee hij de wereld een solidaire en positieve plek wil maken. In april deed hij al eens een inzameling voor de daklozen , en dat heeft hij nu nog eens overgedaan - maar dan beter.

De man haalde 12.000 euro op en verdeelde het geld in 24 pakketjes van 500 euro. Daarnaast stuurden meer dan 300 mensen ook een boodschap voor de daklozen in, die Jonathan verzamelde in een boek. Gewapend met geld en bemoedigende woorden trok de YouTuber daarna de straat op om een aantal dakloze mensen te verrassen. Hun reacties zijn tegelijk hartverwarmend en -verscheurend.

