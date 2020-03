Joker Reizen annuleert alle groepsreizen tot eind mei YV

18 maart 2020

16u49

Bron: Belga 0 De touroperator Joker Reizen heeft woensdag beslist om alle groepsreizen tot eind mei te schrappen. Dit meldt woordvoerder Luc Callebaut woensdag. “We kijken hiermee verder in de toekomst”, zegt hij.

“Denken dat alles in april opgelost zal zijn, is een utopie”, zegt de woordvoerder. “Het is beter om nu reizen te annuleren dan later.” Zo wil de touroperator vermijden dat haar klanten hopen op een reis die waarschijnlijk toch geannuleerd zal worden.

Joker zal dan voor het eerst reizigers terugbetalen in waardebonnen. Callebaut noemt het een “goede maatregel” en benadrukt dat klanten ook zo hun geld zullen terugkrijgen. “Er zullen geen gedupeerde klanten zijn”, zegt hij.