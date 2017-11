John Kennedylaan deels versperd na ongeval met vrachtwagens Jurgen Eeckhout

12u12

Jurgen Eeckhout

De John Kennedylaan in Oostakker (Gent) is deels versperd in de richting van Zelzate na een ongeval met twee vrachtwagens. Een uitzonderlijk transport dat een vrachtwagen vervoerde, reed net voorbij het op - en afrittencomplex met de R4 achteraan links in op een andere vrachtwagen. Door de aanrijding scheurde het zeil van de oplegger, waardoor de Kennedylaan vol lag met piepschuim. Beide bestuurders bleven ongedeerd.

