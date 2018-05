John Crombez wil rem op dagcontracten: "Na 2 maanden automatisch vast contract" SPS

01 mei 2018

12u37

Bron: Belga 330 Sp.a-voorzitter John Crombez wil een rem op dagcontracten voor werknemers. Wie twee maanden aan een stuk met dagcontracten werkt voor dezelfde job, moet automatisch een vast contract krijgen, vindt hij. De sp.a-kopman kwam in zijn 1 mei-toespraak in Oostende ook terug op de discussie over wat er met het Vlaamse begrotingsoverschot moet gebeuren.

Sp.a wil zich op het Feest van de Arbeid in de verf zetten als de partij die zich wil inzetten op zorg en werkbaar werk. Dat bleek gisteren/maandag al tijdens de speech van voorzitter John Crombez in de Gentse Vooruit, en ook in thuisstad Oostende trekt de sp.a-kopman die lijn door.

"1 mei is niet alleen een dag om trots terug te blikken, maar bovenal een dag om een nieuwe strijd te voeren", zei hij. "Vandaag geven we voor het eerst meer geld uit aan mensen die uitvallen omdat ze niet meer kunnen, dan aan mensen die werk zoeken. Zij die werken, verdienen onze zorg", klonk het.

Goeie huisvader

De dagcontracten mogen voor de socialisten deels op de schop. "Ik kom ze elke dag tegen aan de bushalte of op de trein. Jongeren en ouderen die op vrijdagochtend naar hun werk vertrekken en niet weten of ze maandag nog mogen terugkeren. Wel, wij zijn dat beu", zei Crombez. Wie twee maanden lang dezelfde job doet met dagcontracten, moet automatisch een vast contract krijgen, vindt sp.a.

Crombez kwam tot slot nog terug op de discussie over het Vlaamse begrotingsoverschot, en wat de regering met die 200 miljoen euro moet doen. De sp.a-voorzitter wil dat bedrag integraal naar de zorg zien gaan, zei hij gisteravond in Gent, maar volgens welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) heeft de Vlaamse regering al heel wat in zorg geïnvesteerd.

Bovendien gaat een deel van het overschot als provisie opzij, "zoals elke goede huisvader zou doen". Crombez is het daar niet mee eens. "Zeg mij eens: welke goeie huisvader zet er nu geld opzij, als één van zijn kinderen zorg nodig heeft?"