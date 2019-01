John Crombez is vertrouwenspersoon van slachtoffers van tienerpooiers: “De gasten hebben mij ook al bedreigd. Ze zouden mij in zee verdrinken”

John Crombez is niet alleen maar sp.a-voorzitter: hij is ook vertrouwenspersoon van slachtoffers van tienerpooiers

Sven Spoormakers

09 januari 2019

16u32

“Men kan verontwaardigd zijn door een rapper – en terecht. Maar ik ben even verontwaardigd over het totale gebrek aan daadkracht: tienerprostitutie is een crisis die dringend aangepakt moet worden.” Dat zegt John Crombez, in het dagelijkse leven sp.a-voorzitter, maar daarnaast ook vertrouwenspersoon van meisjes die uit de handen van tienerpooiers willen ontsnappen.