John Crombez: "Groen heeft Tommelein burgemeester gemaakt. Het is bij momenten belachelijk"

04 december 2018

15u28

Bron: Belga 0 "Niet Bart Tommelein heeft zichzelf burgemeester gemaakt. Groen heeft dat gedaan." Dat heeft de Oostendse sp.a-fractieleider John Crombez vandaag gezegd bij de presentatie van de nieuwe fractie "sp.a - Stadsmakers". Hij vindt het op sommige vlakken zelfs belachelijk dat Groen heeft gekozen voor een "monstercoalitie" en niet voor een samenwerking met de Stadslijst.

"Sp.a - Stadsmakers" heeft de verkiezingen en de coalitievorming nog niet helemaal verteerd, zo blijkt. Crombez stelde vandaag niet enkel zijn nieuwe fractie voor, maar had ook een nota mee met 17 punten waar de Stadslijst en Groen elkaar vonden en die volgens hem verdwenen zijn in het bestuursakkoord van Open Vld, N-VA, Groen en CD&V.

“Grote prijs van keuze”

"Het is bij momenten belachelijk. Zaken waar Groen bij ons op hamerde hebben plaatsgemaakt voor punten in het akkoord die al door onze coalitie zijn gerealiseerd. Uit dit overzicht blijkt duidelijk hoe omvangrijk de prijs is geweest van de keuze van Groen om persé met Open Vld, N-VA en CD&V te willen samengaan", aldus Crombez. "Groen heeft duidelijk beslist wie er burgemeester van Oostende zou worden. Het enige bindmiddel van de nieuwe coalitie is alle beetjes die samen zijn gelegd tegen de Stadslijst, nog altijd de grootste fractie in Oostende."

Crombez gaf ook toe dat er voor de verkiezingen al een akkoord was met Groen en dat tot tien dagen na de verkiezingen beide partijen aan elkaar verbonden waren. "Maar dat is in een paar uur tijd plots helemaal veranderd", aldus de partijvoorzitter. "Voor Groen is het een gemiste kans om een sociaal en progressief akkoord te sluiten in Oostende."

“Haantjesgedrag”

Tijdens de coalitievorming was het wel opvallend hoe Crombez zich roerde in Oostende, terwijl Johan Vande Lanotte, toch kandidaat-burgemeester, opvallend stil en afwezig bleef. "We zijn niet meegegaan in het haantjesgedrag van Bart Tommelein. Na de verkiezingen hebben we bewust gekozen om de gesprekken te leiden door iemand die geen kandidaat-burgemeester was", duidt Crombez. "Maar dit is politiek, en het is wat het is. Vanaf 1 januari gaan we niet meer over ontgoocheling spreken en gaan we op een sterke, constructieve manier oppositie voeren.”

