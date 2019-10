John Crombez geen kandidaat om zichzelf op te volgen als sp.a-voorzitter LH

04 oktober 2019

12u20

Bron: Belga 12 John Crombez stelt zich geen kandidaat om zichzelf op te volgens als voorzitter van de sp.a. “Ik doe dat met veel vertrouwen in de vernieuwde ploeg”, zegt hij in een reactie aan Belga. Er zijn drie geldige kandidaturen ingediend: die van Vlaams fractieleider Conner Rousseau, een tweede van Hannes De Reu en een derde van Christ’l Van der Paal, telkens met een running mate.

Om een geldige kandidatuur in te dienen, moet een kandidaat de steun hebben van ten minste drie afdelingen. Conner Rousseau en running mate Funda Oru kregen de steun van 58 afdelingen. Hannes De Reu en Elhasbia Zayou kregen negen afdelingen achter zich, Crist’l Van der Paal en Bart Callaert worden door drie afdelingen voorgedragen. Crombez spreekt zich niet uit voor één van drie kandidaten. Het is aan de leden om te beslissen wie ze het vertrouwen geven, zegt hij

De 40.000 sp.a-leden krijgen de stembrieven ten laatste op 16 oktober in de bus. Voor vrijdagochtend 8 november moet hun stem geregistreerd zijn op het hoofdkwartier van sp.a. Op dat moment zal de nieuwe voorzitter van sp.a gekend zijn, op voorwaarde dat één van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen haalt. Zoniet volgt er een tweede stemronde met de twee best geplaatste kandidaten.

“Sp.a staat voor een belangrijke uitdaging met een vernieuwde ploeg. Het maatschappelijk debat dat we als partij moeten voeren, is elke dag belangrijker. Zorgen dat Vlamingen en Brusselaars een goede sociale bescherming krijgen, de nodige zorg en een eerlijk loon, zijn daar voorbeelden van. Dat evidente gegeven van een sterk en een sociaal Vlaanderen met perspectief voor de mensen is met het huidige beleid jammer genoeg geen vanzelfsprekendheid meer. sp.a zal zich sterk in dat debat zetten, daar ben ik van overtuigd, en de partij zal dit als één blok moeten doen”, aldus Crombez.

“Aan alle kandidaten veel succes gewenst. Ik wil oprecht alle leden bedanken voor de voorbije jaren. Het is nu aan hen om te beslissen aan wie ze het vertrouwen geven om de partij de volgende jaren sterker te maken”, besluit Crombez.

Bekijk ook: Fel gekibbel in Vlaams parlement