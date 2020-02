John Crombez: "Elke dag dat er niet bewogen wordt, is stap dichter bij verkiezingen" HLA

04 februari 2020

08u59

Bron: Belga 0 "Elke dag dat er niet bewogen wordt, is een stap dichter bij verkiezingen". Dat heeft gewezen sp.a-voorzitter John Crombez dinsdag gezegd in het VRT-radioprogramma "De Ochtend".

De piste van nieuwe verkiezingen zingt al enkele weken rond in de Wetstraat. Gisteren liet N-VA-voorzitter Bart De Wever ook openlijk het 'v-woord' vallen. "In mei zijn we een jaar na de verkiezingen. Als er dan nog geen uitzicht is op een regering, zit je toch stilaan in een totaal onvermogen om iets klaar te krijgen. Dan wordt het wellicht onvermijdelijk dat een roep naar nieuwe verkiezingen luider klinkt", aldus De Wever.

Ook voor gewezen sp.a-voorzitter John Crombez mogen nieuwe verkiezingen niet uitgesloten worden. "Als je zo lang na de verkiezingen bent, en je stelt vast dat men er niet in slaagt een akkoord te maken, dan moet je het terug bij de kiezer kunnen leggen", aldus Crombez. Dat alle partijen, op Vlaams Belang na, huiverachtig staan tegenover nieuwe verkiezingen, mag volgens Crombez geen reden zijn om het niet te doen.

Over het verloop van de formatie zelf, blijft Crombez erg voorzichtig. Hij merkt alleen op dat de lange informatie-opdracht van het duo Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) weinig veranderd heeft. "De situatie van nu is vergelijkbaar met die van eind november", klinkt het. Volgens Crombez is het ook moeilijk omdat elke toenadering meteen wordt afgestraft. "Als er iemand positief bougeert, is de hunker groot om dat meteen neer te sabelen", aldus Crombez. Daarom is de situatie volgens hem ook zo moeilijk. "Bomen in het bos komen ook niet dichter bij elkaar".

Crombez drukt ook de geruchten de kop in dat sp.a de plaats van Open Vld zou innemen in de Vlaamse regering als Open Vld federaal uit de boot zou vallen. "Ik begrijp dat sommigen dat verhaal willen gebruiken in onderhandelingen en het is een boeiend verhaal, maar het bestaat niet".

