Johan Vande Lanotte (sp.a): “Men moest de crisis maken, anders ging men met de ogen dicht in het ravijn” DB

22 september 2020

11u35

Bron: Radio 1 0 De crisis in de federale formatie was nodig. Dat zegt sp.a-ancien (en vorig jaar nog informateur) Johan Vande Lanotte in De Ochtend op Radio 1. Of Vivaldi nog kan slagen, durft hij niet te voorspellen. “Behalve de PS is iedere partij vervangbaar.”



Alle hens aan dek in de Wetstraat gisteren. Na een opmerkelijk interview van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, waarin hij stelde dat Sophie Wilmès premier zou worden van een Vivaldi-regering, sprak sp.a-voorzitter Conner Rousseau zijn veto uit tegen verdere onderhandelingen met de MR. Open Vld liet echter weten haar Franstalige zusterpartij niet te laten vallen. Doorgaan met Vivaldi zonder MR was geen optie, klonk het.

Vervolgens zaten de voorzitters van de zeven onderhandelende partijen urenlang aan tafel om de brokken te lijmen, zonder resultaat. Preformateurs Rousseau en Egbert Lachaert (Open Vld) trokken dan maar naar de koning om hun ontslag in te dienen, maar de koning aanvaardde dat ontslag niet en gaf hen twee dagen om het vertrouwen te herstellen.



Volgens Johan Vande Lanotte, decennialang sterkhouder van sp.a en eerder deze formatie nog informateur, was de crisis van de voorbije dagen nodig. “Er was echt een breekpunt nodig nu. Men moest de crisis maken, anders ging men met de ogen dicht in het ravijn”, zegt hij op Radio 1. “Nu is die crisis gemaakt, en is de vraag: komt men daar weer uit?”

Vervangbaar

Op die vraag, of Vivaldi nog kan slagen, heeft hij ook geen antwoord. “Ik weet het niet. De demarche van de koning was ongebruikelijk, maar het is niet voor het eerst dat dit gebeurt.” Bij de regeringsvorming van 2010-2011 maakte Vande Lanotte het zelf mee toen de toenmalige koning Albert zijn ontslag als informateur weigerde.

Dat er de komende dagen iets moet gebeuren, is voor Vande Lanotte dan weer glashelder. “Er zitten zeven partijen bijeen, maar behalve de PS is iedere partij vervangbaar”, klinkt het. “Het is niet dat men daar gevangen zit.”

Volgens Vivaldi zijn verkiezingen met andere woorden niet het enige alternatief voor Vivaldi. “Ik zou er geen geld op inzetten dat als dit niet lukt, je dan automatisch verkiezingen krijgt.”

