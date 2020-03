Johan Vande Lanotte in quarantaine met symptomen van Covid-19 TMA

22 maart 2020

11u59

Bron: Belga 8 Voormalig burgemeester van Oostende Johan Vande Lanotte (sp.a) zit in quarantaine. Hij vertoont enkele symptomen van het coronavirus. Dat meldt de regionale zender Focus-WTV en het nieuws werd bevestigd door Vande Lanotte aan Belga. "Maar het gaat relatief goed met mij", klinkt het.

Vande Lanotte zit al enkele dagen in quarantaine omdat hij symptomen van het coronavirus vertoont. "Mijn huisarts raadde me aan om thuis te blijven en in afzondering te gaan. De symptomen zijn relatief mild en ik ben verder in goede gezondheid, dus we mogen niet dramatiseren. Veel mensen zijn er erger aan toe." De oud-sp.a'er is niet getest op het virus omdat de tests slechts in enkele gevallen gebruikt worden.



Vande Lanotte was tot 2018 burgemeester van Oostende. In mei 2019 nam hij een laatste keer deel aan de federale verkiezingen als lijstduwer in West-Vlaanderen, daarna stopte hij definitief met de politiek. In mei vorig jaar werd hij door de Koning samen met Didier Reynders (MR) aangeduid als informateur. Hij geeft ook les aan de UGent.