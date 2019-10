Johan Vande Lanotte aan de slag bij kantoor Van Steenbrugge Advocaten ttr

14 oktober 2019

12u43

Bron: belga 2 Johan Vande Lanotte gaat aan de slag als "Senior Legal Counsel" bij het kantoor Van Steenbrugge Advocaten, om op het vlak van mensenrechten en grondwettelijk recht te werken, en om zijn ervaring als onderhandelaar te gebruiken in het sport- en ondernemingsrecht. Dat heeft Walter Van Steenbrugge, de oprichter van het advocatenkantoor, vandaag bekendgemaakt op een persconferentie in Gent.

"De eerste ontmoeting met het kantoor was gepland de dag dat ik aan de koning toezegde om informateur te zijn. Door de traagheid van de formatie hebben we mijn start een beetje moeten uitstellen", zegt Vande Lanotte.



"De politiek heb ik eind 2018 vaarwel gezegd en als professor ga ik volgend jaar met pensioen. Ik heb besloten om nog een jaar of zes te werken, en ik kijk ernaar uit om het team van het kantoor, met veel jonge en talentvolle mensen, te challengen.”