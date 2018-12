Johan Van Overtveldt (N-VA): "Ik heb recht op die vergoeding" ADN

14 december 2018

09u23

Bron: Belga 12 Ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft normaal gezien recht op een uittredingsvergoeding die gelijk is aan een parlementaire wedde van maximaal tien maanden. Dat bevestigde hij vandaag in De Ochtend op Radio 1. Van Overtveldt zal die vergoeding opnemen. "Als je vier jaar de klok rond op de barricaden hebt gestaan, dan vind ik dat een vergoeding die beperkt is in de tijd kan".

Jan Jambon, Theo Francken en Zuhal Demir konden na het vertrek van N-VA uit de regering terug hun zetel in de Kamer opnemen. Sander Loones en Johan Van Overtveldt kunnen niet terug naar het Europees Parlement. Ze hebben wel recht op een uittredingsvergoeding. Loones, die amper een maand minister van Defensie was, gaf al aan dat hij die vergoeding niet zal opnemen. Van Overtveldt - die dus uiteindelijk recht zou hebben op maximaal 94.000 euro - wel.

Ik heb 4 jaar hard gewerkt, en dat is een eufemisme Johan Van Overtveldt (N-VA)

Verkiezingsdeelname

"Ik heb 4 jaar hard gewerkt, en dat is een eufemisme. Dan vind ik dat ik op dat type van vergoeding recht heb", zei Van Overtveldt in De Ochtend. Hij wees er ook op dat de vergoeding automatisch stopt mocht hij in mei (of eerder, in het geval van vervroegde verkiezingen) opnieuw verkozen worden in een parlement.



Van Overtveldt zegt dat hij terug zal deelnemen aan verkiezingen. Op welke lijst hij dan zal staan, is nog niet uitgemaakt. "Ik sluit niets uit, ik kan mij makkelijk ondergeschikt maken aan het partijbelang. Ik zal dat met de voorzitter en de bevoegde organen binnen de partij bespreken".

Begroting

De ex-minister van Financiën kon nog geen duidelijkheid geven over de houding die zijn partij N-VA in de Kamer gaat aannemen bij de goedkeuring van de begroting, volgende week donderdag. De komende dagen zijn er immers nog gesprekken gepland. "Vraag is of het geheel van de afspraken worden uitgevoerd of niet", zei Van Overtveldt, die het voorbeeld gaf van de afspraken rond de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. "Het moment van de waarheid zal dinsdag zijn".

De oppositie in de Kamer, met N-VA, heeft premier Charles Michel per ordemotie gevraagd om uiterlijk tegen dinsdag met een politieke verklaring voor zijn minderheidsregering te komen en het vertrouwen van de Kamer te vragen. De oppositie zou een motie van wantrouwen kunnen indienen. Een eventuele vertrouwensstemming zou dan ten vroegste voor donderdag zijn, de dag dat ook de stemming over de begroting gepland staat.