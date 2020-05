Johan Danen: “In Vlaanderen gaat 17 procent van het drinkwater verloren” IB

23 mei 2020

23u51

Bron: Belga 2 In Vlaanderen gaat ongeveer 17 procent van het drinkwater "verloren", of zowat 197 miljoen liter per dag. Dat meldt Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Danen (Groen) zaterdagavond op basis van het VMM-rapport Drinkwaterbalans voor Vlaanderen 2018.

Het gaat daarbij vooral om lekverliezen (97 procent). Uit het rapport blijkt volgens Danen ook dat het percentage aan niet-geregistreerd verbruik jaarlijks toeneemt in Vlaanderen.

"Wat vooral opvalt: dit niet-geregistreerde verbruik schommelt sterk tussen de verschillende drinkwatermaatschappijen en vooral De Watergroep (24,1 procent) en Farys (20,9 procent) vallen hierbij in negatieve zin op", zegt Danen. "Pidpa scoort met 10,1 procent goed.

De stijging van de niet-geregistreerde verliezen bij De Watergroep is bovendien meer uitgesproken dan bij de andere drinkwatermaatschappijen. Ook als je rekening houdt met de karakteristieken van de leidingen is dit een hoog getal."

Danen stelde, nog voor de drinkwaterproblemen in Overijse (De Watergroep), al een schriftelijke vraag over de problematiek. Volgens de volksvertegenwoordiger dringen investeringen in het net zich op om "die gigantische waterverliezen" naar beneden te kunnen halen.

