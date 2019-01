Johan Braeckman schrijft prachtig eerbetoon aan zijn leermeester: “Mijn leven, mijn denken en handelen, is in nagenoeg alles gekleurd door hem” LH

24 januari 2019

Gents hoogleraar wijsbegeerte Johan Braeckman heeft op zijn Facebookpagina een eerbetoon geschreven aan zijn mentor en voorganger aan de UGent Etienne Vermeersch, die ook de promotor was van zijn doctoraat. "Etienne was mijn promotor, mijn mentor, mijn intellectueel en ideologisch kompas, maar bovenal een zeer goede vriend."

“Etienne Vermeersch is overleden, op een door zichzelf bepaald moment en op de wijze die hijzelf verkoos. Hij liet ons op zijn rouwprentje met instemming het Epicureïsche grafschrift citeren: ‘Ooit was ik er niet, toen was ik er, dan weer niet – en het kan mij niet schelen.’”, begint Braeckman zijn Facebookpost. “Het is ongetwijfeld waar dat het voor hem niks meer uitmaakt, maar voor ons, de levenden, maakt het veel meer uit dan hij zich zelf realiseerde”, gaat hij verder.

“Etienne was mijn promotor, mijn mentor, mijn intellectueel en ideologisch kompas, maar bovenal een zeer goede vriend. Mijn leven, mijn denken en handelen, is in nagenoeg alles gekleurd en mede-gevormd door hem.”

Etienne was een intellectuele natuurlijke grondstof. Hij verhelderde onze gedachten en maakte ons leven mooier en meer intens Johan Braeckman

Voorrecht

“Ik kan geen woorden bedenken om te beschrijven wat een voorrecht het was om drie decennia lang zo dicht bij hem te zijn. Op school leerde ik dat België uit zichzelf niet erg rijk is. We hebben geen grote reserves aardolie of aardgas, bijvoorbeeld. Maar Etienne was een intellectuele natuurlijke grondstof. Hij verhelderde onze gedachten en maakte ons leven mooier en meer intens.”

“Zelf dacht hij niet in afzonderlijke tonen, maar in akkoorden. Het is geen toeval dat Bach zijn favoriete componist was.”

“Ik ben zeer dankbaar voor alles wat hij mij leerde en voor de ontelbare uren die ik met hem mocht doorbrengen, maar zal hem voor de rest van mijn leven hard missen. Vaarwel professor", besluit hij zijn ontroerende hulde.