Jogster aangevallen door onbekende man met helm, politie zoekt getuigen Marco Mariotti

07 september 2018

16u18

Bron: eigen berichtgeving 2 Een jogster uit Hamont-Achel is gisteravond aangevallen door een onbekende man. De jongedame werd lastig gevallen door een donker geklede man met een helm op. Ter hoogte van een maïsveld trok hij de jogster tegen de grond.

De feiten gebeurden rond 21.40 uur aan de Ring van Overpelt ter hoogte van het Maesenveld. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer gezien hebben. De man droeg een jas met ritssluiting en handschoenen. Waarschijnlijk had hij zijn motor of bromfiets in de buurt staan.

Wie relevante informatie heeft of getuige was van de feiten, mag contact opnemen met de lokale politie HANO via 011/440820 of via 101.