Jogster (26) kan aanvaller wegjagen aan watermolen in Froyennes mvdb

16 juli 2019

13u30

Bron: SudPresse - La Dernière Heure 0 Een jonge vrouw is gisterochtend in het Henegouwse Froyennes tijdens het joggen aangevallen door een onbekende. De loopster raakte gewond, maar kon de man zelf wegjagen, melden enkele Franstalige kranten.

De feiten deden zich voor nabij de oude watermolen van Froyennes, een landelijke deelgemeente van de stad Doornik.



De man greep het loopshirt vast en probeerde haar andere kleren los te wrikken. De jogster verweerde zich en kon haar aanvaller nog wegduwen. De man deelde verschillende boksslagen uit. Het slachtoffer liep verwondingen op aan haar aangezicht, buik en knieën. Ze schreeuwde vervolgens luid om hulp, waaarop de onbekende wegvluchtte. De jogster is naar het ziekenhuis overgebracht. Het parket van Henegouwen afdeling Doornik-Mons was gisternamiddag nog niet officieel op de hoogte gebracht. La Dernière Heure meldt dat de vrouw sowieso klacht zal indienen.



De watermolen van Froyennes (Fraaien in het Nederlands) is in de streek populair als idyllische plek voor huwelijksfoto’s.