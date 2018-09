Jogger aangevallen door politiehond Antoon Verbeeck

02 september 2018

18u55

Keerbergenaar Ruben Vanderborght (32) is op gisterenavond tijdens het joggen in buurgemeente Putte aangevallen door een politiehond. De man liep daarbij een tiental wonden op.

Politiehond Barry is actief in de zone Mechelen-Willebroek, waar hij een goede reputatie heeft. “Het dier heeft een zeer goede opleiding genoten en staat bekend als een rustig dier, zonder enige nervositeit in zijn karakter. We zullen eerst de omstandigheden, die in privésfeer hebben plaatsgevonden, nakijken. We wachten de vaststellingen af”, zegt hoofdinspecteur en woordvoerder van politiezone Mechelen-Willebroek Dirk Van de Sande.